شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة» تحتفل بإعلان نتائج البرنامج الوطني اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، اليوم، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج رحلة البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم، وذلك في فندق موفنبيك الغدير في مدينة الرياض.

وقالت «موهبة»: «إن 43 ألف طالب وطالبة سجلوا هذا العام من مختلف مناطق المملكة، سواءً عن طريق مدارسهم أو بشكل مباشر من خلالهم وأسرهم، لاكتشاف مواهبهم ورعايتها، ضمن مقياس موهبة للقدرات العقلية، المشروع الوطني لاكتشاف الموهوبين».

وأضافت إن «مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الذي تنظمه «موهبة» سنويا، وبشراكة إستراتيجية مع كل من: وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، يعد البوابة الرئيسية الأهم للموهوبين، ليبدأوا رحلة مع اكتشاف مواهبهم، ورعايتهم، وتمكينهم، بعد رحلة طويلة من التدريب والتأهيل يخوضونها مع موهبة، ومن خلال برامج ومشاركات».

ويُعد البرنامج أنموذجا للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، من خلال الشراكة الإستراتيجية بين «موهبة»، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، مركز «قياس»، في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين في المملكة، منطلقا منذ تدشينه عام 2011، من ركيزة ثابتة وقاعدة صلبة من الشراكة الفاعلة والمثمرة التي عملت وفق منظومة متكاملة، صوبت أهدافها نحو الاستثمار في الموهوبين كقادة المستقبل؛ كونهم صانعي فرص العمل ومنتجي التقنية.