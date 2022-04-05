شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف مها الوابل بتسيير مهام إدارة الإعلام بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كلف أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، مها الوابل، بتسيير أعمال الإدارة العامة للإعلام، إضافة إلى مهام عملها مشرفا عاما على مركز الإبداع البلدي بالأمانة. وذلك لتطوير العمل الإعلامي من خلال تكليف ذوي الخبرات. وأعربت مها الوابل عن تقديرها وامتنانها لأمين المنطقة، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي الأمانة وتحفيزهم، وأكدت أن ذلك سيكون دافعا لها لبذل المزيد من الجهد والعطاء، داعية الله أن يوفقها في مهام عملها لخدمة هذا الوطن الغالي ومواطنيه.