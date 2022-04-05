شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «إيفاء» تعرض مستجدات ومبادرات دعم ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق مساء اليوم الحفل السنوي لجمعية إيفاء لذوي الإعاقة، برعاية وحضور سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والذي تعرض، خلاله الجمعية، أبرز المنجزات والأهداف.

وتهدف الجمعية إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع عبر حلول مبتكرة وكفاءات مهنية وشراكات فاعلة. وتقدم الجمعية الخدمات الطبية لذوي الإعاقة والتي استفاد منها خلال عام 2021، عبر 23341 جلسة علاجية، 3744 شخصا، بالإضافة إلى خدمات التدريب، ومراكز الرعاية النهارية التي قدمت خدماتها لـ 218 مستفيدا خلال نفس العام.

وقالت الرئيس التنفيذي للجمعية رنا طيبة: إن توافق الحفل مع شهر العطاء والجود، يتوافق مع رسالة «إيفاء»، ويعمل فريق التأهيل باختلاف تخصصاته على توفير الرعاية الطبية التأهيلية وفق أفضل الممارسات للمستفيدين من خدماتنا. وأضافت: نحتفل في الفعالية مع شركائنا في النجاح بإبراز مستجدات الأعمال والمشاريع والمبادرات التي كانت ثمار عام 2021، ونسعى بعون الله جاهدين أن نعزز نجاحاتنا ونستمر في تطوير أعمالنا لتكون عند توقعات أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة.