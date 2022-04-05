شكرا لقرائتكم خبر عن 16 حالة تجميد أجنة بـ«ولادة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية عن 16 حالة تجميد أجنة، بعيادة العقم وأطفال الأنابيب، في مستشفى الولادة والأطفال بحاضرة الدمام، وذلك منذ استحداث القسم في شهر يناير الماضي، بنسبة «30 % من مجموع حالات أطفال الأنابيب المنجزة. خدمات مميزة

وأوضح التجمع لـ (اليوم) أنه جرى زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى، لتصل إلى 100 سرير، وتجهيزها بأحدث وسائل التقنية والأجهزة الطبية، وقال إن العناية هي الأكبر على مستوى المملكة ومنطقة الخليج العربي، وتستوعب الحالات المحولة من جميع مستشفيات المنطقة، للحصول على خدمات متميزة لحديثي الولادة بحسب المستجدات الطبية.

تخصص دقيقولفت التجمع إلى حصول المستشفى على اعتماد مجلس الضمان الصحي للمنشأة، وفقا لمستجدات التأمين للمادة 11، بالإضافة إلى اعتراف الهيئة الصحية لبرنامج التخصص الدقيق «عناية حديثي الولادة»، وكذلك الاعتراف بوحدة كلى الأطفال من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية كمركز تدريبي مشارك لتخصص الكلي أطفال بما يرفع من مستوى الخدمة المقدمة وتحسين عدد الأطباء الأخصائيين بالوحدة.

برامج مكتملةوأضاف إنه جرى تجديد الاعتماد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لبرامج طب الأطفال «برنامج مكتمل»، والنساء والولادة «برنامج مشترك»، بالإضافة إلى برنامج الزمالة لحديثي الولادة والخدج «برنامج مكتمل».