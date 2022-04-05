شكرا لقرائتكم خبر عن 648 ألفا مساعدة شهرية لأيتام بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة «أبناء» لأسرها، المساعدة الشهرية للأيتام 2250 يتيما ويتيمة، والتي بلغت قرابة 648250 ريالا، وذلك ضمن برامج الجمعية في الرعاية الشاملة للأسر.

وأوضح مدير عام الجمعية سلطان الجاسر، أن الجمعية تقوم في منتصف الشهر الكريم بتوفير كسوة العيد عبر مبالغ مالية تمكّن الأيتام وأسرهم من الاستعداد للعيد بالملابس في وقت مبكر، إضافة لتسديد إيجارات المنازل للمستحقين بشكل شهري، وذلك ضمن حرصها على أن تكون رعايتها لأسر الأيتام شاملة.

وبيَّن الجاسر أن الجمعية تؤمن الاحتياجات من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي لمستفيديها عبر برنامج «ساعد» لتيسير احتياجاتهم، فيما تقدم الجمعية لأسرها خلال هذا الشهر الكريم مبادرة تسديد الفواتير، حرصا منها على الوقوف معها في كل ما يحقق الاستقرار.