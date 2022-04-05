تخصيص 34 نقطة فرز لتنظيم حركة المركبات بشوارع مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت 34 نقطة فرز وتحكم مرورية بشوارع العاصمة المقدسة خلال رمضان المبارك للإسهام في تنظيم حركة المركبات وفق الخطط الموضوعة مسبقا.

وتركز نقاط الفرز على إعادة المركبات غير المرغوب فيها أو التي ليس مصرحا لها بالدخول إلى المنطقة المركزية أو التي لا تحمل معتمرين أو مصلين إلى المواقف.

وصنفت نقاط الفرز والتحكم المرورية إلى نقاط فرز بعيدة، ونقاط فرز داخلية، ونقاط تحكم وفرز خارجية. وتسهم بشكل مباشر في تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة المركزية وخارجها، والتحكم في التدفق والوصول إلى الحرم المكي الشريف سواء أوقات الذروة أو في جميع الأوقات.

7 نقاط فرز وتحكم بعيدة:

رمب الدائري 3 النازل على إشارة الدوارق.

رمب الدائري 3 النازل من العمرة على إشارة الدوارق.

الخط السريع قبل الكبري الدائري باتجاه الدائري 3.

إشارة الدوارق.

طريق الأمير متعب الدائري الثالث.

نقطة توجيه الدائري الثاني (إشارة الرصيفة).

نقطة توجيه الدائري الثاني (إشارة تقاطع البيبان)

14 نقطة فرز وتحكم داخلية:

المظلات (باتجاه أنفاق أجياد السد)

السد (أجياد السد)

بخش (أجياد بخش)

أجياد مكارم (أجياد بخش)

أسفل كوبري النوري (المسفلة)

جحا (المسفلة)

الخرزة (المسفلة)

بن لادن (طريق أم القرى)

أبو العلا (أعلى قمة الحفائر)

مثلث جبل الكعبة (قبة محمود)

أسفل كوبري الخريق (الغزة)

تقاطع بخش الأول

الرمب الصاعد من نفق السوق الصغير باتجاه أجياد مكارم

أسفل كوبري النوري (المسفلة الخلفية)

7 نقاط فرز وتحكم خارجية:

البنك الأهلي (الجميزة)

الحجون (العتيبية) وقت الحاجة

البلدية الثالثة (المسفلة)

الأفراح (طريق أم القرى باتجاه الحرم)

ميدان القشلة

النازل من السليمانية

البيبسي (العزيزية)

ربوة الحضارم

إشارة دوران كدي (وقت الحاجة)

سوق مكة (كدي)

التقاطع الخلفي للبلدية الثالثة

أسفل كوبري المنصور

باتجاه الغزة