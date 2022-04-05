محاكم ديوان المظالم تنجز 10 آلاف طلب خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف التابعة لديوان المظالم نحو 10 آلاف طلب خلال شهر شعبان الماضي، حيث بلغ عدد الطلبات المنجزة في المحاكم الإدارية 5914، فيما بلغت الجلسات القضائية الرقمية 14752 والدعاوى المقيدة 3311، أما نسبة الإنجاز من حجم العمل فبلغت 24% . وفي محاكم الاستئناف بلغ عدد الطلبات المنجزة 4083، والجلسات القضائية الرقمية 5628، والطلبات المقيدة 3791، فيما بلغت نسبة الإنجاز من حجم العمل 32% . الطلبات المنجزة بمحاكم الاستئناف 2032 في منطقة مكة المكرمة 953 في منطقة الرياض 265 في منطقة المدينة المنورة 262 في المنطقة الشرقية الطلبات المنجزة بالمحاكم الإدارية 1599 في منطقة الرياض 704 في منطقة مكة المكرمة 259 في منطقة المدينة المنورة 230 في المنطقة الشرقية

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