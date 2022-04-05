محاكم ديوان المظالم تنجز 10 آلاف طلب خلال شهر

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وفي محاكم الاستئناف بلغ عدد الطلبات المنجزة 4083، والجلسات القضائية الرقمية 5628، والطلبات المقيدة 3791، فيما بلغت نسبة الإنجاز من حجم العمل 32% .
الطلبات المنجزة بمحاكم الاستئناف
2032 في منطقة مكة المكرمة
953 في منطقة الرياض
265 في منطقة المدينة المنورة
262 في المنطقة الشرقية
الطلبات المنجزة بالمحاكم الإدارية
1599 في منطقة الرياض
704 في منطقة مكة المكرمة
259 في منطقة المدينة المنورة
230 في المنطقة الشرقية
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