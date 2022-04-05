ضبط 579 كجم مواد غذائية فاسدة بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير أمس الأول 579 كجم من الأغذية الفاسدة. وأشارت الأمانة إلى أن هذه الأغذية كانت تفرغ بمخزن عشوائي في أحد المطاعم بأبها بطرق غير صحية، وبعد ذلك يتم تجزئتها تمهيدا لتسويقها، مبينة أنه جرى رصد عدد من المخالفات، منها عدم وجود رخص نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة المصدر. وأكدت الأمانة تطبيق العقوبات النظامية على بائعي ومسوقي هذه المواد الفاسدة وإغلاق الموقع.

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