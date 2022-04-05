شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 2900 كجم مواد غذائية بعزيزية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية 2900 كجم مواد غذائية أثناء توزيعها بسيارة نقل غير مخصصة لنقل المواد الغذائية، واتخذت الإجراء النظامي وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.

وأوضحت الأمانة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية أنها كثفت جولاتها الرقابية خلال هذه الأيام لإزالة الظواهر السلبية التي تشكل تشوها للمظهر العام، ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة الأهالي والزوار في البلد الحرام.

وأشارت إلى أن مراقبي قسم المرافق ببلدية الشوقية الفرعية نفذوا حملة لإزالة مواقف السيارات المخالفة بالمنطقة، بعد أن لاحظوا انتشار ظاهرة حجز مواقف السيارات الخاصة أمام بعض المحال والمراكز التجارية والمنازل، وبشكل عشوائي وطريقة تؤثر على سلامة الطريق وتشغل حيزا من الممتلكات العامة، وقد قاموا بإزالة 9 مظلات وحجوزات مواقف مخالفة تشكل تشوها بصريا، ضمن جهود البلدية لتحسين المنظر العام. وأكدت البلدية أنها ستواصل الحملة على هذه الظاهرة العشوائية، محذرة من مخالفة إشغال المواقع العامة بطرق عشوائية التي قد تعرض أصحابها للغرامات.

وكثفت بلديه العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على محال بيع وتداول المواد الغذائية التي يتزايد الإقبال عليها خلال هذا الشهر الفضيل، وقد ضبط المراقبون أثناء جولاتهم سيارة نقل، إثر قيامها بتوزيع بعض المنتجات الغذائية على المحال بشكل عشوائي وهي غير مخصصة لنقل المواد الغذائية، إضافة إلى مخالفة شروط النقل والتعبئة والتخزين.

وأكدت الأمانة أن الفرق الرقابية تتابع خلال هذه الفترة على مدار الساعة لمراقبة ومنع مثل هذه المخالفات، مؤكدة بأنها لن تتوان في تطبيق الأنظمة، والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة الغداء، وهي لا تألو جهدا في متابعة جميع الأسواق والمحال الغذائية والتجارية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.