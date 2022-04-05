تحديد حالة إشغال مصليات المسجد النبوي بـ4 ألوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظهر أربعة ألوان حالة إشغال مصليات المسجد النبوي، إذ شكلت الخدمات الالكترونية حيزا كبيرا في منظومة الخدمات والمبادرات التي هيئت لخدمة المصلين والزائرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، وإشراكهم في تفعيل منظومة الخدمات المقدمة ضمن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك.

وتعد خدمة «حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي» المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية إحدى الخدمات التقنية المستحدثة التي فعلت خلال الفترة الماضية، حيث تتيح الخدمة لقاصدي المسجد النبوي معرفة حالة الطاقة الاستيعابية في كافة أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه، والتأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعا داخل المسجد النبوي وفي الحصوات، وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية، وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية، والساحات الغربية الجديدة، وفي السطح، وتظهر الخدمة المتاحة عبر الرابط المخصص للمستفيد حالة إشغال المصليات بأربعة ألوان مما يسهم في انسيابية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات، وتفعيل الخطط التشغيلية الميدانية لتنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.

ويرسم في ساحات المسجد النبوي الشريف المتطوعون والمتطوعات صورة مشرقة للعناية بقاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبر المشاركة بفاعلية في الأعمال التنظيمية الميدانية لخدمة تقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك بواقع يتجاوز 200 ألف وجبة يوميا.

وتجسد جهود المتطوعين في ساحات المسجد النبوي صورة واقعية مشرقة لرعاية المصلين والزائرين في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحسن وفادتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال المشاركة في تنظيم خدمات إفطار الصائمين بشكل فريد، يعنى بجودة الأغذية، والمحافظة على قدسية المكان ونظافته، إذ يمنع تقديم الوجبات الساخنة في ساحات المسجد النبوي، وتحديد أنظمة وتعليمات تلزم شركات الإعاشة المعتمدة بالتقيد بها خلال مراحل تصنيع وتعبئة وحفظ ونقل الأغذية حتى وصولها إلى الصائمين في ساحات المسجد النبوي من خلال 16 شركة معتمدة لتقديم الوجبات تم التعاقد معها عبر 2500 مقدم لخدمة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي خلال رمضان.

كما تشكل جهود المتطوعين التي تتم تحت إشراف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جانبا من منظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي هذا العام، من خلال 12 فرصة عمل تطوعي متاحة، فقد تم تسجيل 1456 متطوعا عبر منصة العمل التطوعي لخدمة قاصدي المسجد النبوي، وتشارك الفرق التطوعية في ساحات المسجد النبوي في مساندة أعمال الجهات ذات العلاقة وتشمل أعمال الدفاع المدني، الهلال الأحمر، الكشافة الجوالة، والجمعيات الخيرية.

ويتجلى ما يبذله الشباب والفتيات في خدمة المصلين في رحاب وساحات المسجد النبوي تطوعا في المشاركة بأعمال تنظيم سفر الإفطار، ودخول المصلين إلى المسجد النبوي عبر المسارات المحددة، والإسهام في مختلف الأعمال الميدانية لتمكين المصلين والزائرين، والأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المسجد النبوي بيسر وأمان، وتأدية العبادات في أجواء من السكينة والروحانية.

4 ألوان تحدد خدمة حالة إشغال المصليات

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