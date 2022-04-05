المملكة تساهم في رفع كفاءة استخدام الإنترنت في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمساهمتها في رفع كفاءة استخدام الإنترنت في العالم، استعرضت المملكة خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في جنيف، التقرير الختامي لفريق عمل المجلس المعني بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت الذي تترأسه منذ تشكيله في عام 2009م ممثلة بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، والمعني ببحث القضايا والموضوعات ذات الصلة بخدمات وتقنيات الإنترنت ومناقشة سبل تعزيز الثقة في استخدامها حول العالم.

وكشف المزيد خلال اجتماع المجلس الذي حضره معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، ونائبه مالكوم جونسون ومديرو القطاعات في الاتحاد وممثلو الدول الأعضاء، عن الجهود المبذولة من قبل فريق العمل وأبرز المخرجات المرتبطة بالسياسات الدولية المتصلة بالإنترنت ونتائج النقاشات التي تمت خلال الدورة الثانية للفريق والتوصيات الصادرة التي توصل لها وتركزت حول تعزيز الأمن في استخدام الإنترنت، والمسائل ذات العلاقة بالتقنيات الجديدة والناشئة والتوجهات الحديثة على الصعيد الدولي.

مما يذكر أن فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت يعد أهم فرق عمل المجلس، ويشهد حضورا مكثفا وتفاعلا لافتا من قبل العديد من الدول، نظير ما يحظى به من اهتمام دولي للموضوعات التي ينظر بها، كما يعد منصة دولية للحكومات، تناقش من خلالها قضايا السياسات العامة للإنترنت وإعداد ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.

ما حققه الفريق برئاسة المملكة:

تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء

رفع كفاءة استخدام الإنترنت في العالم

اعتماد الفريق لآلية المشاورات المفتوحة

إجراء 10 استشارات دولية من 20 موضوعا

مناقشة 400 ورقة عمل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص