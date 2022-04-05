شكرا لقرائتكم خبر الحياة الفطرية توصي بحظر عقار ديكلوفيناك السام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الجهات المعنية بترخيص العقاقير وتداولها إلى حظر عقار «ديكلوفيناك» الذي يستخدم بشكل واسع في المملكة في معالجة الحيوانات، وذلك على خلفية سميته وتسببه في نفوق النسور والطيور الرمية الأخرى ذات الأهمية البالغة في سلامة النظم البيئية والتنوع الأحيائي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل « تأثير العقار البيطري ديكلوفيناك على النسور» التي نظمها المركز أمس، بمشاركة عدد من علماء وخبراء العقاقير البيطرية من داخل المملكة ومسؤولو المحميات والجهات المعنية بترخيص الأدوية، إلى أهمية توفير عقاقير بديلة أكثر سلامة.

وأوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البرية بالمركز أحمد البوق، أن عقار «ديكلوفيناك» هو أحد العقاقير المضادة للالتهابات والمتداولة بشكل واسع في معالجة الحيوانات، لكن الدراسات أثبتت أن له درجة سمية عالية على الطيور الرمية وتبقى سميته في الحيوانات النافقة التي تقتات عليها تلك الطيور، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تناقص أعدادها والتسبب بضرر بالغ على النظم البيئية.

التأثير الضار للعقار