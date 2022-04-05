الحياة الفطرية توصي بحظر عقار ديكلوفيناك السام

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جاء ذلك خلال ورشة عمل « تأثير العقار البيطري ديكلوفيناك على النسور» التي نظمها المركز أمس، بمشاركة عدد من علماء وخبراء العقاقير البيطرية من داخل المملكة ومسؤولو المحميات والجهات المعنية بترخيص الأدوية، إلى أهمية توفير عقاقير بديلة أكثر سلامة.
وأوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البرية بالمركز أحمد البوق، أن عقار «ديكلوفيناك» هو أحد العقاقير المضادة للالتهابات والمتداولة بشكل واسع في معالجة الحيوانات، لكن الدراسات أثبتت أن له درجة سمية عالية على الطيور الرمية وتبقى سميته في الحيوانات النافقة التي تقتات عليها تلك الطيور، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تناقص أعدادها والتسبب بضرر بالغ على النظم البيئية.
التأثير الضار للعقار
- 6 أنواع من النسور
- 8 أنواع من العقبان المقيمة والمهاجرة
- ثبت تأثرها سلبا بالعقار المذكور
- العقار أدى لاختفاء 97% من النسور في شبه القارة الهندية
- قدرت أعداد النسور النافقة بسببه 40 مليون نسر
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