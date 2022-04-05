تمديد فترة الاعتذار وحذف المقررات بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أمس تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي وحذف المقررات الدراسية لمن يرغب من طلابها، حتى 9 / 4 / 2022 م، عبر البوابة الالكترونية. ودعت الطلاب الذين لا يستطيعون إكمال الدراسة لهذا الفصل أو إتمام متطلبات بعض المقررات إلى المسارعة في إجراءات الاعتذار أو الحذف خلال الفترة المحددة.



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