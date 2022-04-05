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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس جلسة مجلس القضاء الإداري عبر منصة إدارة الرقمية، بحضور أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن المجلس قرر إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا، وإعادة تشكيل دائرتين قضائيتين في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض.



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