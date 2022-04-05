الطفل يحتاج 4 أحضان يوميا من والديه للبقاء

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وتعد فترة الطفولة المبكرة هي فترة البناء الأساسي والحقيقي لشخصية الإنسان، فيجب أن يشعر الطفل بأمان في نظام يومي ثابت يمكنه من التنبؤ بالأحداث اليومية والسلوكيات المتوقعة منه.
واحتضان الطفل علامة حب وتدليل من الأبوين، لكن الحضن يوثر أيضا على أعصاب ونفسية الطفل ونشاطه العقلي، ويلعب التواصل الجسدي من الأبوين مع الطفل دورا في: تعزيز شعوره بالانتماء، وتنشيط قدرته على الابتكار، إلى جانب إعادة التوازن النفسي للطفل خاصة عندما يمر بمواقف صعبة، كما أنه يقلل من الانطوائية.
وأثبتت دراسات علمية أن الحضن يزيد من مناعة الطفل، إذ إن الأطفال الذين يتمتعون بالاحتضان والتواصل الجسدي المستمر مع الأبوين، أقل عرضة للإصابة بالأمراض، نتيجة زيادة إفراز هرمون الأوكسيتوزين الذي يقوي خلايا جهاز المناعة.
حاجة الطفل للعناق يوميا
12مرات من أجل البقاء
8 مرة للنمو الصحي
4 مرات للمحافظة على توازنه
عند الحديث للأطفال
- انزل إلى مستواهم الجسدي
- وجه نظرك إليهم
- اسألهم عما يريدون قوله
حاجات الطفل لينمو بأمان
- في نمط يومي واضح ومنظم
- الشعور بالأمان في بيئته المنزلية والمدرسية
- الشعور بالانتماء للأسرة ومجموعة الأصدقاء
- التفاعل الاجتماعي مع الآخرين من الكبار والصغار
- الاهتمام والتقبل وتقوية العلاقة معه وثقته بنفسه
مخاوف الأطفال
- الخوف من الأشياء المتخيلة
- الخوف من الرفض
- الخوف من الخبرات الجديدة
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