«صحتي» الأعلى تحميلا في إنترنت السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل تطبيق «صحتي» على نسبة الأعلى تحميلا في تقرير «إنترنت السعودية 2021» الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك ‏على هامش منتدى_مؤشرات 2022.

وتهدف الهيئة إلى تعزيز التنافسية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

يذكر أن الصحة دمجت أخيرا جميع تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد «تطبيق صحتي»، حرصا منها على التسهيل لجميع المواطنين والمقيمين، وسرعة الحصول على الخدمات الصحية، ويتميز التطبيق بشموليته يتيح للمستخدمين حجز واستعراض المواعيد في أكثر من 35 عيادة عامة ومتخصصة في مراكز الرعاية الصحية، وحجز موعد لأخذ لقاح فيروس (كوفيد-19)، وفحوصاته، إضافة إلى خدمة الاستشارات الفورية صوتي وفيديو، وخدمة البحث عن دواء، وأقرب الصيدليات الموفرة له، واستعراض الإجازات المرضية، واستعراض الوصفة الالكترونية، والتطعيمات، وتسجيل المؤشرات الحيوية، واحتساب الخطوات، والوقاية ومكافحة العدوى، وخدمة إضافة وتسجيل التابعين، ونتائج الفحص المدرسي.