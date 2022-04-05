شاهد.. الإعلامي ” خالد مدخلي” يروي تفاصيل رفضه عند مقابلته الأولى للتوظيف بسبب خطأ طبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف مذيع قناة “العربية”، الإعلامي خالد مدخلي، عن خطأ طبي غير مجرى حياته وتسبب في رفضه عند مقابلته الأولى للوظيفة.

وقال مدخلي، خلال حواره ببرنامج “ذات”، المذاع على قناة السعودية:”الخطأ الطبي أو الإعاقة التي حدثت عندي في الطرف الأيمن “شلل الأطفال”، غير في تحركات والدي ومستقبل العائلة”.

وأشار:” لم أشعر به في كل مراحل دراستي، وفي جميع مراحل حياتي كنت إنساناً طبيعياً، وكنت ألعب كرة في مركزي الدفاع والهجوم وأيضاً حارس مرمى”.

ولفت:”لم أكن أشعر بالاختلاف عن أصدقائي وإخواني وأخواتي”، مبينا:”تألمت من هذا الشعور عندما بدأت الخطوة الأولى في مستقبلي وخاصة بعد المرحلة الجامعية”.

وأوضح:”تخرجت بتقدير امتياز، وبدأت بعدها التقديم على وظائف، وأول موقف حصل لي في إدارة التعليم التابعة لوزارة الدفاع في تلك الفترة”، مستكملاً حديثه، قائلاً:”كنت أتمنى أن أكون معلماً في المدارس التي درست فيها”.

وأردف:”عندما دخلت للمقابلة الشخصية فوجئت بموقف إن الشخص الذي يجري معي المقابلة رفض عمل المقابلة بشكل مباشر”، موضحا:”عندما سألته عن سبب الرفض، قال إنه لو عمل معي المقابلة لم يستطع إكمال الإجراءات لأن إجراء المقابلة معي مخالفة للنظام”.