محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. أم إندونيسية تطلب لابنتها هدية من الإنترنت بمناسبة رمضان .. وبعد فتحها كانت المفاجأة!

وثق مقطع فيديو فرحة “غير عادية” لفتاة إندونيسية بعد تلقيها هدية من والدتها بمناسبة شهر رمضان، وكانت الهدية عبارة عن “تمر”.

عانت الفتاة أثناء فتح الصندوق لأنه كان محكم الغلق لكنها تمكنت في النهاية من فتحه باستخدام أسنانها.

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وتفصيلا، طلبت أم إندونيسية من جاوة لابنتها هدية من الإنترنت بمناسبة رمضان وعندما وصلت الطلبية ركضت ابنتها بحماس كبير لتفتحها فاكتشفت علبتين بداخلهما تمر فزاد حماسها .

وعبرت الفتاة عن فرحتها الشديدة بهذه الهدية لأنها ستفطر على “البلح” مع أذان كل مغرب في الشهر الفضيل.