الرئيس الأوكراني يلقي اليوم كلمة أمام مجلس الأمن الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويتروز
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بعد أن قال إن من مصلحة كييف فتح تحقيق في مقتل مدنيين في أوكرانيا.
وأضاف في كلمته المصورة الليلة أنه قُتل ما لا يقل عن 300 مدني في بوتشا، حيث عُثر على مقابر جماعية وجثث بعد أن استعادت أوكرانيا البلدة من القوات الروسية، متوقعا أن يكون عدد الضحايا في بورودينكا وبلدات أخر أعلى من ذلك.
وقال زيلينسكي أمس الاثنين “أود أن أؤكد أننا مهتمون بتحقيق أكثر اكتمالا وشفافية، والذي ستُعرف نتائجه وتُوضًح للمجتمع الدولي بأسره”.
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