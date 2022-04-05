البنتاجون: القوات الروسية مسؤولة عن فظائع بوتشا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين إن من الواضح أن القوات الروسية مسئولة عن الفظائع في بلدة بوتشا الأوكرانية، ولكنها أقرت بعدم تأكدها تماما بعد من طبيعة الوحدات التي كانت تعمل في المنطقة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون في إفادة صحفية “أعتقد أنه من الواضح تماما، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن للعالم، أن القوات الروسية مسؤولة عن الفظائع في بوتشا”.

وأضاف “لا أعتقد أن بوسعنا الآن تحديد ماهية تلك الوحدات، ما إذا كانت من المتعاقدين أو من المقاتلين الشيشان، لكننا بالتأكيد لا ننفي أن هذه الفظائع ارتكبت على أيدي الروس”.