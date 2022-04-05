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القبض على شخصين نفذا عملية سطو على محل

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قبضت شرطة منطقة القصيم على مواطنين نفذا عملية سطو على محل تجاري، وسلبا منه 6000 ريال، وهربا باستخدام مركبة ذات لوحات مسروقة، حيث جرى إيقافهما، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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