عاجل | 3 مناطق تتصدر 5 جرائم

بلغ إجمالي الجرائم في 2020-2021، حسب وزارة الداخلية، 137.397 ألف جريمة في مناطق المملكة، تمثلت في 5 جرائم: الجرائم المعلوماتية والسلب والسرقات والتسلل والقتل العمد، في وقت تصدرت فيه السرقات إجمالي الجرائم. بينما تصدرت الرياض 3 جرائم، ونجران وعسير جريمتين، وخلت مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية من جرائم التسلل.

قتل عمد

كشفت إحصائية وزارة الداخلية عن صدارة السرقات الجرائم بــ118.840 جريمة، وحلت الجرائم المعلوماتية ثانيا بــ12.941 جريمة، والسلب ثالثا بــ4808، والتسلل رابعا بــ507، والقتل العمد بــ301. وبلغ معدل القتل العمد لكل 100 ألف شخص 0.89، والتسلل 1.49، والسرقات 349.53، والسلب 14.14، والجرائم المعلوماتية 38.06.

الرياض والشرقية

جاء تصدر الرياض في 3 جرائم مسجلة، ممثلة في الجرائم المعلوماتية بــ3215، والسلب بــ2569، والسرقات بــ37.764. بينما تصدرت نجران التسلل بــ207، وعسير القتل العمد بــ68.

وحلت الشرقية ثانيا في الجرائم المعلوماتية بــ2269، ومكة ثالثا بــ2269، وعسير رابعا بــ1007، والمدينة المنورة خامسا بــ835. في حين حلت الشرقية ثانيا في جرائم السلب بــ768، ومكة ثالثا بــ664، والمدينة رابعا بــ218، وعسير خامسا بــ175. وحلت مكة ثانيا في جرائم السرقات بــ25.363، والشرقية ثالثا بــ20.063، وعسير رابعا بــ7392، والقصيم خامسا بــ4627.

نجران وعسير

استحوذت نجران على جرائم التسلل بــ207، والشرقية ثانيا بــ129، والرياض ثالثا بــ60، والباحة رابعا بــ53، وعسير خامسا بــ21، التي تصدرت جرائم القتل العمد بــ68، وحلت الرياض ثانيا بــ62، ومكة ثالثا بــ48، وجازان رابعا بــ35، والشرقية خامسا بــ29.

جرائم مرصودة

137.397 جريمة

الرياض تتصدر 3 جرائم

نجران وعسير تتصدران التسلل والقتل العمد

3 مناطق «صفر تسلل»

118.840 السرقات

12.941 جرائم المعلوماتية

4808 السلب

507 التسلل

301 القتل العمد

أعلى المناطق

الجرائم المعلوماتية

الرياض: 3215

السلب

الرياض: 2569

السرقات

الرياض: 37764

التسلل

نجران: 207

القتل العمد

عسير: 68