أخيرًا الطريق مسفلت

يذكر أن «دوت الخليج»، طرحت موضوع الطريق في عددها الصادر بتاريخ 1/4/2021، تحت عنوان (نصف مسفلت)، ثم تابعته في عددها الصادر يوم 10/2/2022، بعنوان (النقل تخلي مسؤوليتها عن الطريق نصف مسفلت)، ثم تابعته في عددها الصادر يوم 1/4/2022 بعنوان (طريق بلا مرجع).
وكان فرع وزارة الطرق بمنطقة نجران تنصل في وقت سابق عن المشروع، وأخلى مسؤوليته عن عدم استكمال، حيث اكتفى بتأكيده أن الطريق داخل النطاق العمراني، ضمن الطرق التي جرى تسليمها للأمانات والبلديات، وأن وزارة النقل أصبح اختصاصها الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني.
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