استعادة 77 ألف م2 أراض حكومية

وأوضح رئيس البلدية، المهندس خليل الزهراني، أن الفرق الرقابية في البلدية رصدت عددا من التعديات داخل نطاق البلدية، تمثلت في إنشاء حظائر أغنام ومخيمات مخالفة تسببت في إزعاج السكان وتلويث المكان، فجرى إزالة 56 حظيرة في حي «الحرازات» على مساحة إجمالية قدرت بنحو 33 ألف متر مربع، و14 سورا مخالفا على مساحة 41 ألف متر مربع، إلى جانب إزالة عدد من الخيام المخالفة بمنطقة سد أم الخير شرق المحافظة، وغرف مخالفة في أحواض سد وادي قوس على مجاري السيول والأودية بمساحة 3000 متر مربع.
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