تشغيل البوابات الجنوبية بمبنى المطاف

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على تشغيل بوابات الجهة الجنوبية بمبنى المطاف بحلتها الجديدة، بعد استكمال حزم الأعمال المعمارية للاستفادة منها بكامل طاقتها الاستيعابية خلال موسم رمضان، بحضور عدد من القياديين والمختصين بالأعمال الهندسية والتشغيلية والخدمية والفنية.

وأكد السديس أن تجهيز البوابات يؤكد حرص القيادة على تسهيل كافة الإمكانات لخدمة قاصدي المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسخر كافة الإمكانات البشرية والآلية على البوابات لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

من جهته أكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، بأنه ومن خلال فريق العمل الميداني المشترك بين وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع والشركاء الإستراتيجيين بمكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية، تم الانتهاء من تنفيذ العديد من الأعمال المعمارية الخاصة بالأقواس الرخامية بالبوابات الجنوبية، بالإضافة إلى أعمال التكسيات الرخامية للأرضيات وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية المتبعة بمشاريع الحرمين الشريفين.