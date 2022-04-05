مواد غذائية مخالفة بمكة المكرمة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية تكثيف جولاتها الرقابية خلال هذه الأيام لإزالة الظواهر السلبية التي تشكل تشوها للمظهر العام، ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة الأهالي والزوار في البلد الحرام.

مواقع عشوائية

ونفذ مراقبو قسم المرافق ببلدية الشوقية الفرعية حملة لإزالة مواقف السيارات المخالفة بالمنطقة، بعد أن لاحظوا انتشار ظاهرة حجز مواقف السيارات الخاصة أمام بعض المحلات والمراكز التجارية والمنازل، وبشكل عشوائي بطريقة تؤثر على سلامة الطريق وتشغل حيزا من الممتلكات العامة، وقد قاموا بإزالة 9 مظلات وحجوزات مواقف مخالفة وتشكل تشوها بصريا، وضمن جهود البلدية لتحسين المنظر العام، وأكدت البلدية أنها ستواصل الحملة على هذه الظاهرة العشوائية، محذرةً من مخالفة إشغال المواقع العامة بطرق عشوائية التي قد تعرض أصحابها للغرامات.

مخالفة الشروط

وكثفت بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على محلات بيع وتداول المواد الغذائية التي يتزايد الإقبال عليها خلال الشهر، وضبط المراقبين أثناء جولاتهم سيارة نقل، إثر قيامها بتوزيع بعض المنتجات الغذائية على المحلات بشكل عشوائي وهي غير مخصصة لنقل المواد الغذائية، إضافة إلى مخالفة شروط النقل والتعبئة والتخزين، وأسفر عن ذلك ضبط ومصادرة 2900 كجم مواد غذائية وتم اتخاذ الإجراء النظامي وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.