أمير نجران يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -،لأهالي المنطقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم, أصحاب الفضيلة المشايخ ومديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية بالمنطقة، الذين قدموا للسلام والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وتحدث سمو أمير المنطقة عن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظة الله – التي تضمنت ما تفضل به الله على المملكة أن جاء شهر رمضان بالفرج بعد الشدة، وبانحسار جائحة كورونا، وعلى ما تحقق من نجاح كبيرٍ في محاصرة الجائحة ومقاومة آثارها، بفضل الله، ثم بفضل الجهود التي بذلتها المملكة، وكذلك خدمة الحرمين الشريفين، والحجاج والمعتمرين والزوار، والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة، وأن هذا الشهر موسم للخيرات والطاعات، وفرصة سانحة لتصفية النفوس، ونبذ الخلافات.

ونوه سموه بما حققته بعض الجهات الحكومية من تميز على مستوى المملكة في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، حاثاً جميع الإدارات على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

وقدم سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز شكره وتقديره للجنود البواسل المرابطين في الحدود وعلى الثغور، والقطاعات العسكرية كافة، وكل العاملين في القطاعات الحكومية بالمنطقة، الذين يتفانون في خدمة وطنهم، داعيا الله أن يجزيهم خير الجزاء على مجهوداتهم.