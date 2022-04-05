الصناعة توقع اتفاقية مع جمعية “مساجدنا على الطرق” لبناء مسجد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شهد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، توقيع اتفاقية وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع جمعية العناية بمساجد الطرق “مساجدنا على الطرق”، التي تُشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لبناء مسجد باسم منسوبي منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وعلى نفقتهم.
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات المشتركة علاء بن عبد الله الفدى، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أحمد بن محمد العيسى.
وتهدف الاتفاقية، إلى تأكيد جانب المسؤولية الاجتماعية لمنسوبي منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وإسهاماتهم الفاعلة في تقديم أعمال الخير للمجتمع، والسعي بخطوات فاعلة لتطوير وتنمية المساجد الواقعة على الطرق في المملكة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تأكيد الدور الفعال بين القطاعين العام والخاص وغير الربحي، لتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، الذي يهدف إلى بناء وتطوير البيئة اللازمة لخلق خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية.
يذكر أن جمعية العناية بمساجد الطرق (مساجدنا على الطرق) هي جمعية تُعنى بمساجد الطرق ومرافقها من البناء والتجهيز والنظافة وصيانة وخدمة المسافرين على الطرق.
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