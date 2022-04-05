اخبار الرياضه السعوديه رغم الخسارة أمام طائرة الأهلي.. الهلال بطلاً لـ «كأس الاتحاد»

محمد بن مسعود - الدمام - توج نائب وزير الرياضة بدر القاضي، الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الهلال، بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، عقب تحقيقه للقب النسخة الـ31 من بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

وكانت الجولة الأخيرة من البطولة قد شهدت مواجهة كبيرة ومثيرة بين عملاقي الكرة الطائرة الهلال والأهلي، وانتهت بتفوق الأخير بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتائجها على النحو التالي: (25-23، 21-25، 25-16، 25-22).

يذكر أن الأهلي حل في مركز الوصافة بفارق نسبة نقاط الأشواط خلف الهلال، عقب تساويهما بـ6 نقاط، بعد حساب نسبة نقاط الأشواط (ما له وما عليه) بعد أن تعادل الفريقان أيضا في عدد الأشواط (ما له وما عليه)، فيما حل الفيصلي في المركز الثالث، وجاء الترجي في المركز الرابع.

وشهد الحفل الختامي تتويج اللاعبين؛ أفضل ضارب مركز2 لاعب نادي الاهلي تومي، وأفضل لاعب حائط صد لاعب نادي الاهلي إبراهيم مجرشي، وأفضل مرسل من نصيب لاعب نادي الهلال كادو، ونال لاعب الهلال أحمد البخيت أفضل لاعب مركز4، وأفضل معد من نادي الهلال ردريغو، وحصل على أفضل ليبرو لاعب نادي الأهلي ماجد الجهني.