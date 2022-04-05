اخبار دوليه – مستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان «في ميزان» المحكمة العليا للبلاد

محمد بن مسعود - الدمام - في ضوء قرار تتخذه المحكمة العليا الباكستانية غداً الثلاثاء، يتحدد مصير رئيس وزراء البلاد عمران خان الذي يواجه محاولة للإطاحة به من منصبه.

وكان قادة في المعارضة قد قرروا إجراء تصويت لحجب الثقة عن خان أمس الأحد، لكن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ألغى هذا التصويت، قبل أن يحلّ البرلمان، في خطوة أثارت غضب المعارضة لتتقدم بدورها بالتماس إلى المحكمة العليا في البلاد للفصل في دستورية تلك الخطوة.

وقال خان إن تصويت حجب الثقة كان جزءاً من مؤامرة تقودها الولايات المتحدة للإطاحة به من السلطة، وهو ما تنفيه واشنطن.

وأثارت تلك الخطوات جدلاً في باكستان، حيث تساءل كثيرون: كيف وصلت الأمور إلى تلك النقطة؟ وماذا سيحدث بعد ذلك؟

كيف وصلت الأمور إلى تلك النقطة؟

انتُخب عمران خان في يوليو/تموز 2018 على أساس وعود قطعها على نفسه بمكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد.