تنمية السيح تطلق مسابقتها الرمضانية التفاعلية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح، مسابقتها الرمضانية التفاعلية تحت عنوان “مسابقة السيح الرمضانية”, وذلك عبر حسابها في منصة تويتر . وتتضمن المسابقة مجموعة من الأسئلة حول الشهر الفضيل وما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أحكام. واشترطت اللجنة للمشاركة في المسابقة متابعة حسابها الرسمي على تويتر، وإعادة التغريد لسؤال المسابقة اليومي، واستلام الجائزة في مقر اللجنة على طريق الملك عبدالله بمدينة السيح.

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