اختتام دورة مدربي اللياقة البدنية لحكمات كرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اختتمت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، دورة مدربي اللياقة البدنية للحكمات بمشاركة 17 مدربة، بالتعاون مع المحاضرة الروسية جوليا تاراسوفا الحائزة على ثلاثة ميداليات، منها ذهبية السباعي في الأولمبياد.

واشتملت الفترة الصباحية من الدورة على جَلَسَاتٍ للتدريبات،من بينها ، تدريب السرعة، قوة التحمل، تدريب العضلات الأساسية وتمارين القوة.

في المقابل اشتملت الفترة المسائية على تطبيق تدريبات تقنية وأنواع الجري، وتمرينات القدرة على التحمُّل، بالإضافة إلى طرق الوقاية من إصابات العضلات الأساسية.