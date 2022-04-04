جمعية رعاية الأيتام بطريف توزع 370 سلة غذائية على مستفيديها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
وزعت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، 370 سلة غذائية على المستفيدين من الجمعية، شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة “في شهر الخير أبشر بالخير2” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.
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