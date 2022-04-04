جمعية أسر التوحد تقيم خيمة رمضانية توعوية في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أقامت جمعية أسر التوحد بالتعاون مع مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو اليوم، خيمة التوحد الرمضانية على شرف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز غرناطة بالرياض.
وهدفت الفعالية إلى زيادة الوعي حول اضطراب طيف التوحد، وتسليط الضوء على المعايير والأعراض التي تساعد على اكتشاف الأطفال المصابين، إضافةً إلى تعزيز دور المصابين بالتوحد ودمجهم في المجتمع، وتوعية الأهالي بفائدة التدخل المبكر.
وصاحب الفعالية أركان توعوية و لقاءات حوارية واستشارات مجانية، إلى جانب ركن مخصص لأهالي التوحد من الأسر المنتجة و ركن لعيش تجربة التوحد.
يذكر أن الخيمة تستقبل زوارها من الساعة ٩ مساءً وحتى ١٢ صباحاً.
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