محمد بن مسعود - الدمام - ورد الان : شبوة على صفيح ساخن .. العمالقة تهاجم القوات الخاصة وتعتقل اكبر قائد لها والاخيرة تستنفر (تفاصيل نارية)

اعتقلت فصائل مسلحة مدعومة من الإمارات قيادياً بارزاً في الشرعية بمحافظة شبوة جنوب اليمن. مصادر مطلعة أفادت أن عناصر من ألوية العمالقة التابعة لطارق عفاش المدعومة إماراتية، قامت باحتجاز قائد قوات الأمن الخاصة، عبدربه لعكب أثناء مرور موكبه من إحدى النقاط الأمنية التابعة للموالين للإمارات شرق مدينة عتق عاصمة المحافظة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وبحسب المصادر فإن لعكب لا يزال محتجزاً حتى لحظة كتابة الخبر. في الأثناء أفادت مصادر أخرى أن عناصر من الأمن الخاص بدأوا بالاحتشاد استعداداً لمهاجمة مواقع لألوية العمالقة بأطراف مدينة عتق رداً على احتجاز قائدهم.

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