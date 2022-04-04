السفير البصيري يلتقي بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ‏التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري عبدالباقي بن زيان. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين.

‏حضر اللقاء القائم بأعمال الملحقية الثقافية سعد البقمي، ورئيس قسم الشؤون الثقافة حمود الشهري.

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