أمانة عسير تضبط مطعما بأبها يسوق الأغذية الفاسدة

ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير مطعما مخالفا للاشتراطات الصحية بمدينة أبها.

وأكدت الأمانة أن فرق الرقابة صادرت أكثر من 579 كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة في المطعم، حيث كان يتم تفريغ المواد الغذائية بمخزن عشوائي بطرق غير صحية ثم تجزئتها تمهيدا لتسويقها، فيما تم رصد عدد من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم تطبيق العقوبات النظامية على المطعم وإغلاقه تمهيدا لاستكمال بقية الإجراءات.

و تؤكد أمانة عسير بتكثيف جولاتها الرقابية على مستوى الأمانة و البلديات حرصا على تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الأغذية وحفظها بطريقة صحية وآمنة، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة الجميع والتأكد من تقديم غذاء آمن وصحي.