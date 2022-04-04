شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم ينتج 200 ألف عبوة يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ, حيث بدأ في استقبال طلبات الحصول على مياه زمزم المباركة طيلة أيام الأسبوع خلال الشهر الفضيل.

وأكدت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم جاهزية جميع خطوط الإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يومياً سعة 5 لتر، كما تبلغ السعة القصوى لتخزين العبوات في المشروع أكثر من 2 مليون عبوة، إضافة إلى استمرار الإنتاج اليومي، وقيام منسوبي المشروع بالعمل على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخِدْمَات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالتسهيل والتيسير على المستفيدين والراغبين في الحصول على ماء زمزم.