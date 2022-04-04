اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لـ«التنظيم العقاري» يلتقي مجلس إدارة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على اهمية ما تقوم به جمعية المكاتب الهندسية من دور بارز في التنمية العقاري في مملكة البحرين وخلق قطاع قائم على معايير هندسية مبنية على أفضل الممارسات العالمية في علوم الهندسة بتخصصاتها المختلفة، واثنى سعادته على المستوى المتقدم للمكاتب الهندسية المعتمدة في مملكة البحرين والتي تعد بيوت خبرة قادرة على تقديم افضل الاستشارات الهندسية ويتضح ذلك مما تزخر به البحرين اليوم من مشاريع عقارية نوعية ذات مواصفات عالية الجودة وتصاميم هندسية مميزة ونوعية استطاعت ان تستقطب وان تلبيجميع الاذواق.

جاء ذلك خلال لقاء سعادته للمهندس مازن أحمد العمران رئيس مجلس ادارة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وخلال اللقاء تم مناقشة آخر التطورات العقارية في مملكة البحرين، والاطلاع على العديد من القرارات والقوانين الصادرة عنالمؤسسة وأهميتها في تنظيم القطاع العقاري. حيث أكد سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على أهمية التكاملوالتنسيق مع القطاع الخاص كشريك اساسي في التنمية الشاملة. ومن جانبه اطلع رئيس واعضاء مجلس الادارة سعادته على انشطة الجمعية وبرامجها التي تنصب في تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد البحريني من خلال تقديم مشاريع عقارية قادرة على كسب ثقة المستثمرين والمشترين .