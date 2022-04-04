مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا فاديم بويتشينكو أن المدينة “دمرت بنسبة 90%” فيما “40% من بنيتها التحتية غير قابلة للإصلاح”.

وقال في مؤتمر صحافي الاثنين “الخبر المحزن هو أن 90% من البنية التحتية للمدينة دُمرت، و 40% منها غير قابلة للإصلاح”، مضيفاً أن “نحو 130 ألف نسمة” لا يزالون محاصرين فيها.

قبل الحرب، كان عدد سكان ماريوبول نحو نصف مليون نسمة.

وأضاف بويتشينكو “الجيش الروسي يدمر ماريوبول بوحشية… القصف لا يتوقف”، لاسيما “قاذفات الصواريخ المتعددة”.

وأكد أنّ الهجمات على ماريوبول تأتي خصوصاً “من البحر”، حيث توجد “سفن روسية”.

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وقال آسفاً “نخطط لإجلاء السكان المتبقين، لكن لا يمكننا القيام بذلك اليوم”.

يتبادل الروس والأوكرانيون منذ عدة أيام مسؤولية الصعوبات التي تواجه عمليات الإجلاء من ماريوبول إلى زابوريجيا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر غرباً.

وتعرضت ماريوبول للدمار إذ يحاصرها الجيش الروسي منذ أكثر من شهر ويقصفها، تاركاً السكان لمصيرهم في ظروف مروعة.