"الدفاع المدني" يوضح كيفية الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز بالمنزل

محمد بن مسعود - الدمام - 09-03-1443 09:33
صدى تبوك – متابعة
نشر الدفاع المدني، اليوم الاثنين، مجموعة من النصائح والتوجيهات الهادفة إلى ضمان الاستخدام الآمن للغاز المنزلي، وتجنب وقوع أية حوادث بسبب وجود أسطوانات الغاز داخل المنزل.
وتضمنت التوجيهات التي نشرها الدفاع المدني، اختيار المكان الآمن والمناسب للأسطوانة، والتأكد من التمديدات وسلامتها، وإغلاق مصادر الغاز عند مغادرة المطبخ.
وشملت التوجيهات أيضاً، الفحص الدوري للموقد والأفران، كما حث الدفاع المدني على تركيب جهاز كشف تسريب الغاز.
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