ألمانيا تقرر طرد 40 دبلوماسيًا روسيًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين، أن بلادها قررت طرد “عدد كبير” من الدبلوماسيين الروس على خلفية غزو أوكرانيا، في حين أفادت معلومات تلقتها وكالة فرانس برس أن عددهم يصل إلى أربعين.

وأشارت بيربوك إلى أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية ببرلين يشكلون “تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين دعا البيت الأبيض إلى “محاكمة في جرائم حرب” بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف.

فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال فرق محققين إلى أوكرانيا للمساعدة في جمع أدلة بشأن جرائم الحرب التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في منطقة كييف.

وقد استقبلت ألمانيا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.