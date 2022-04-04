اخبار الرياضه السعوديه دياز لـ«عكاظ»: طبيعي أن يكون هناك تغييرات في تشكيلة الهلال

محمد بن مسعود - الدمام - منذ عودة مدرب الهلال دياز وضح تفوق الهلال في الاستحواذ بنسب كبيرة.. ولاحظ الجمهور إعطاء مساحة وحرية للاعب ميشيل في ظل غياب سالم الدوسري، مما جعل التساؤلات ترتفع حول ما إذا كانت القناعات تتجه لمؤشرات حول شكل الهلال في المباريات المقبلة أم لهذه المباراة حساباتها المختلفة؟

«عكاظ» حملت التساؤل لمدرب الهلال الذي أجاب قائلا: «من الطبيعي أن يكون هناك تغيير في التشكيلة خصوصا أن جدول المباريات مضغوط جداً، فكما تعلمون لدينا 6 مباريات في كأس آسيا خلال هذا الشهر وحتى نهايته، إضافة لضغط مباريات ما تبقى من الدوري ونهائي كأس الملك، وطبيعي أن يكون هناك تطوير للاعبين وهذا ما نحرص عليه وهو سر اعتمادنا على المجموعة ككل وتجهيز كل اللاعبين لكي يغطوا غياب زملائهم بشكل جيد، وإذا حدث إرهاق للاعبين فهذا امر طبيعي ومتوقع خلال ضغط المباريات».