«عكاظ» حملت التساؤل لمدرب الهلال الذي أجاب قائلا: «من الطبيعي أن يكون هناك تغيير في التشكيلة خصوصا أن جدول المباريات مضغوط جداً، فكما تعلمون لدينا 6 مباريات في كأس آسيا خلال هذا الشهر وحتى نهايته، إضافة لضغط مباريات ما تبقى من الدوري ونهائي كأس الملك، وطبيعي أن يكون هناك تطوير للاعبين وهذا ما نحرص عليه وهو سر اعتمادنا على المجموعة ككل وتجهيز كل اللاعبين لكي يغطوا غياب زملائهم بشكل جيد، وإذا حدث إرهاق للاعبين فهذا امر طبيعي ومتوقع خلال ضغط المباريات».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه دياز لـ«عكاظ»: طبيعي أن يكون هناك تغييرات في تشكيلة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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