«الأمن العام» يحذر من المتسولين: يحترفون الاتجار بالبشر

محمد بن مسعود - الدمام - 09-03-1443 09:06
صدى تبوك – متابعة
جدد الأمن العام، اليوم الاثنين، التحذير من المتسولين، مذكرًا بآلية الابلاغ عنهم.
وقال الأمن العام، عبر تويتر، إن المتسولين يحترفون الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى إمكانة الإبلاغ عنهم على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، والإبلاغ على الرقم «999» في جميع مناطق المملكة.
وينص نظام مكافحة التسول على أنه، يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.
كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.
ووفق ذات النظام، تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية .
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