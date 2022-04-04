أخضر التجديف يشارك في معسكر الاتحاد الدولي التطويري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يشارك المنتخب السعودي للتجديف في معسكر الاتحاد الدولي للتجديف المقام في إيطاليا خلال المدة من 3 – 10 أبريل الجاري، حيث تتضمن بطولة بيدولوكو الدولية عدداً من السباقات.
واختار الجهاز الفني للمنتخب 4 لاعبين هم: كاريمان أبو الجدايل وهيا المامي وتركي العارف وحسن قادري، تحت إشراف المدرب المصري كمال حسن.
من جهته أكد المدير التنفيذي للاتحاد يوسف جليدان، أن المشاركة في هذا المعسكر تفتح آفاقاً جديدة للاعبي المنتخب، وخوض سباقات قوية مع نخبة لاعبي العالم لزيادة حصيلتهم الفنية وتقييم مستواهم.
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