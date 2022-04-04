وكالة المسجد النبوي تكثف خدماتها للمصلين والزوار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة

أكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، تسخير الوكالة جميع الخدمات التي تُصب في مصلحة الزوار والمصلين، والعمل على توفير كل السُبل التي من شأنها التسهيل على الزائرين من ضيوف الرحمن وتُمكينهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المشاركة في تقديم الخدمات بالمسجد النبوي.

وأفاد الدكتور الخضيري، خلال جولة ميدانية للاطلاع على سير الأعمال بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في استقبال الزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، أن الوكالة هيأت وسخرت كل الجهود لاستيعاب التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي، من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين،وتنسيق الجهود والمهام بينها وبين الجهات الأمنية في المسجد النبوي, كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة؛حرصاً منها على تقديم خدمات متميزة للزوار.

يُذكر أن المسجد النبوي يشهد كثافةً في توافد المصلين والزوار في هذه الأيام والليالي المُباركة من الشهر الفضيل، فيما تُقدم جميع الجهات ذات العلاقة خدماتها كافة؛لتحقيق الإنسيابية والراحة للجميع، ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة في أجواء إيمانية خاشعة.