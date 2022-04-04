شكرا لقرائتكم خبر عن بخاخ الربو في رمضان.. «الصحة الخليجي» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه مجلس الصحة الخليجي، عدة نصائح لكل مصاب بالربو، حول استخدامات البخاخ الإسعافي والوقائي في شهر رمضان.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن بخاخ الربو الإسعافي يعمل على توسيع الشعب الهوائية، ولا يفطر في رمضان، مؤكدًا أنه يستخدم عند تفاقم حالة الربو وعلاج الأعراض الحادة.

وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أن بخاخ الربو الوقائي يستخدم يوميًا بانتظام حسب ما يصفه الطبيب، ويؤخذ بين وقت الإفطار والسحور، موضحًا أنه يتحكم بتطور الأعراض وتقليل فرصة حدوث النوبات.