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بخاخ الربو في رمضان.. «الصحة الخليجي» يوضح

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الدمام - شريف احمد - وجه مجلس الصحة الخليجي، عدة نصائح لكل مصاب بالربو، حول استخدامات البخاخ الإسعافي والوقائي في شهر رمضان.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن بخاخ الربو الإسعافي يعمل على توسيع الشعب الهوائية، ولا يفطر في رمضان، مؤكدًا أنه يستخدم عند تفاقم حالة الربو وعلاج الأعراض الحادة.

وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أن بخاخ الربو الوقائي يستخدم يوميًا بانتظام حسب ما يصفه الطبيب، ويؤخذ بين وقت الإفطار والسحور، موضحًا أنه يتحكم بتطور الأعراض وتقليل فرصة حدوث النوبات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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