تضارب في التصريحات.. حاكم مصرف لبنان يثير الجدل: البنك لا يزال يمارس دوره

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، أن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يُتداول حول إفلاس البنك غير صحيح، وفقاً لوكالة رويترز.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ​سعادة الشامي قد كشف​، أمس الأحد، أن الدولة اللبنانية مفلسة وكذلك مصرف لبنان، قائلاً: «للأسف الخسارة وقعت».

ورأى أن «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية».

ولفت الى أن «توزيع الخسائر سيكون على الجهات المعنية والتي تتمثل بالدولة ومصرف لبنان والمصارف بالإضافة إلى المودعين».