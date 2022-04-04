إدارة الحشود والتفويج بالمسجد النبوي تواصل جهودها لتسهيل دخول وخروج المصلين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

تواصل الإدارة العامة للحشود والتفويج بشؤون المسجد النبوي تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة للزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك من خلال تنظيم أعمال الحشود في الممرات والمساحات،وتيسير مهام الحشود في أثناء تزايد الأعداد،واتباع آلية التعامل مع الحشود،وتسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات.

وتحرص الإدارة العامة على تذليل جميع العقبات؛تسهيلاً على المصلين وضمانًا لانسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي بدون أي معوقات للحركة؛لتمكينهم من أداء عباداتهم وطاعاتهم في أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والطمأنينة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج حاتم بن صالح العوفي أن الإدارة تعمل على تنظيم حركة دخول وخروج المصلين من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث يتم من خلالها فتح الممرات الرئيسية وعددها 38 ممرًّا،و14 ممرًّا فرعيًّا،و38 مدخلاً من مواقف السيارات،و18 سلماً من السلالم العادية, بالإضافة إلى 12 سلماً كهربائياً لضمان الحركة البشرية وفق الخطة المعدة مسبقاً.

وأشار العوفي إلى أن الإدارة العامة تقوم بتوجيه المصلين لداخل المسجد النبوي حتى يمتلئ ومن ثم يتم توجيههم للسطح ثم إلى الساحات الداخلية، وبعد امتلاء جميع المواقع المخصصة للصلاة في عموم مواقع المسجد النبوي يتم توجيههم إلى الساحات الغربية الجديدة.