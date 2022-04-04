بعثة فريق سابهان الإيراني تصل إلى مقر إقامتها ببريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

وصل لمدينة بريدة مدرب التعاون الجديد الهولندي جون فان دين بروم برفقة الطاقم المساعد، وقاد تمارين الفريق الأول مساء أمس تأهبًا لدور المجموعات في بطولة دوري ابطال اسيا التي تنطلق مساء الخميس المقبل الموافق السابع من إبريل الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة اذ سيواجه التعاون الدحيل القطري.

من جهة اخرى وصلت بعثة فريق سابهان الإيراني إلى مقر الإقامة بمدينة ⁧‫ بريدة‬⁩ ، وكان في استقبالهم إدارة العلاقات العامة بنادي التعاون.